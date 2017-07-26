Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Российские пранкеры, прикинувшись Гройсманом, поговорили с министром энергетики США

Российские пранкеры, прикинувшись Гройсманом, поговорили с министром энергетики США

Российские пранкеры, прикинувшись Гройсманом, поговорили с министром энергетики США
Рик Перри \ Фото: Jim Young/Reuters

Рику Перри рассказали о новом виде биотоплива, изготовленном из алкоголя и навоза

26.07.17 198
000

Российские пранкеры на прошлой неделе разыграли министра энергетики США Рика Перри, позвонив ему от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на  Bloomberg.

Во время 22-минутного разговора российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обсудили с Рикком Перри проблему кибератак, решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения и рассказали о новом топливе, изготовленном из алкоголя и органического удобрения (навоза).

Кроме того, пранкеры поинтересовались, сможет ли Украина получить скидку на экспорт угля из США.

"Возможно. Переговоры всегда возможны", - сказал им Перри.

Во время разговора Перри также заявил, что администрация Трампа выступает против газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море в Германию и поддерживает санкции против России.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, как пранкерам удалось связаться с Перри, ведь звонки между американскими министрами и иностранными должностными лицами, как правило, проверяются.

В министерстве энергетики США подтвердили, что состоялся фальшивый телефонный звонок.

"Секретарь Перри стал последней целью двух российских пранкеров", - заявили в пресс-службе.

Ранее те же пранкеры ранее разыграли американского сенатора Джона Маккейна и певца Элтона Джона.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
МИД РФ: Враги России в США "совсем распоясались"Госдеп: Вопрос предоставления Украине летального оружия сейчас не рассматриваетсяВолкер: Проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 18103
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1384
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 12528
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4256
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8885
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1315
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3196
  1. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 5437 / 5943
  2. Концерн "Антонов" официально ликвидирован 4851 / 5477
  3. В Украине начал работу новый мобильный оператор 2524 / 2817
  4. В Украине продаются цирки и киностудии 2399 / 2698
  5. Дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре 2067 / 2380
  6. Американский рельсотрон уже скоро сможет делать несколько выстрелов подряд 1994 / 2343
  7. В Украине намечается новая блокада российского бизнеса 1901 / 2118
  1. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 86 / 5943
  2. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 30 / 18103
  3. В Украине продаются цирки и киностудии 12 / 2698
  4. Концерн "Антонов" официально ликвидирован 10 / 5477
  5. Цирк с конями. Когда рыцарь — жлоб 6 / 931
  6. Как выжить в будущем. Восемь трендов, которые вскоре изменят мир 6 / 43827
  7. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 6 / 3378
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.