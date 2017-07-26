Российские пранкеры, прикинувшись Гройсманом, поговорили с министром энергетики США

Рику Перри рассказали о новом виде биотоплива, изготовленном из алкоголя и навоза

Российские пранкеры на прошлой неделе разыграли министра энергетики США Рика Перри, позвонив ему от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bloomberg.

Во время 22-минутного разговора российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров обсудили с Рикком Перри проблему кибератак, решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения и рассказали о новом топливе, изготовленном из алкоголя и органического удобрения (навоза).

Кроме того, пранкеры поинтересовались, сможет ли Украина получить скидку на экспорт угля из США.

"Возможно. Переговоры всегда возможны", - сказал им Перри.

Во время разговора Перри также заявил, что администрация Трампа выступает против газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море в Германию и поддерживает санкции против России.

Bloomberg отмечает, что пока неясно, как пранкерам удалось связаться с Перри, ведь звонки между американскими министрами и иностранными должностными лицами, как правило, проверяются.

В министерстве энергетики США подтвердили, что состоялся фальшивый телефонный звонок.

"Секретарь Перри стал последней целью двух российских пранкеров", - заявили в пресс-службе.

Ранее те же пранкеры ранее разыграли американского сенатора Джона Маккейна и певца Элтона Джона.