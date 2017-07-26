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Главная » Мир » В ЕС пересмотрят решение о непризнании ХАМАС террористической организацией

В ЕС пересмотрят решение о непризнании ХАМАС террористической организацией

В ЕС пересмотрят решение о непризнании ХАМАС террористической организацией
Боевики ХАМАС / Фото: Youtube

ХАМАС считается террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии, а также запрещен в Иордании

26.07.17 38
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Суд Европейского союза отменил решение от декабря 2014 года о непризнании палестинского движения ХАМАС террористической организацией. Об этом говорится в сообщении суда, передает РБК-Украина.

"Суд постановил, что трибунал не должен был аннулировать сохранение ХАМАС в европейском списке террористических организаций, и направил дело на повторное рассмотрение", - говорится в сообщении.

Напомним, ЕС исключил ХАМАС из списка террористических организаций в декабре 2014 года. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В мае 2017 года палестинское движение ХАМАС избрало Исмаила Ханию новым лидером. Ему 54 года, он выходец из Газы, был палестинским премьер-министром после победы движения в 2006 году на выборах и сформировал новое правительство, в которое вошли лишь представители ХАМАС.

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