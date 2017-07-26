"Талибан" напал на военную базу в Афганистане: погибли 26 солдат и 80 боевиков

В результате нападения боевиков "Талибана" на военную базу в Афганистане в провинции Кандагар погибли по меньшей мере 26 афганских военных и 13 получили ранения.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию министерства обороны Афганистана, передает Европейская правда.

По официальным данным, боевики напали на лагерь армии в районе Карзали Хакрезского региона Кандагара в ночь на 26 июля. Власти заявили, что афганские военные ликвидировали более 80 членов "Талибана".

Жители района рассказывают о длительном столкновении, которое началась с прибытия около 30 транспортных средств и сотни талибов, напавших на базу с разных направлений.

Ранее власти Афганистана заявили, что исламистская группировка "Талибан" взяла под свой контроль два района на севере и в центре страны.