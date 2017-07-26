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Главная » Мир » СМИ: В 2018 году в КНДР может появиться ракета, способная достичь США
СМИ: В 2018 году в КНДР может появиться ракета, способная достичь США
Флаг КНДР / Фото: tert.am

СМИ: В 2018 году в КНДР может появиться ракета, способная достичь США

Американская разведка изменила свой прогноз

26.07.17 43
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Северная Корея в 2018 году может создать ракету для удара по Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Американская разведка пересмотрела прогноз по поводу сроков завершения Северной Кореей работы над баллистической ракетой, способной достичь материковой части США, и сократила его до одного года.

Подчеркивается, что еще несколько недель назад эксперты прогнозировали, что КНДР понадобится около четырех лет, чтобы разработать ракету с компактным ядерным зарядом, способную выдержать давление при вхождении в плотные слои атмосферы и достичь территории США. Однако реалии последних месяцев заставили разведчиков пересмотреть свои оценки.

Особенно на это повлияло ракетное испытание Пхеньяна 4 июля 2017 года, в ходе которого ракета доставила боеголовку на более чем 2,7 тыс. км в космос и вернула ее на Землю на высокой скорости по траектории острой параболы. При этом, по информации NYT, если бы траектория полета была сглаженной, ракетный удар пришелся бы на Аляску.

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