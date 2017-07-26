Еврокомиссия пригрозила лишить Польшу права голоса

Европейская комиссия приостановит право голоса Польши в ЕС если страна продолжит "подрывать независимость судебных органов". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Комиссия ЕС заявляет, что если Польша продолжит подрывать независимость судебных органов, комиссия приостановит право голоса Польши в ЕС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 июля польский президент Анджей Дуда объявил о наложении вето на два закона – о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства, а также о подписи третьего закона – о судах общей юрисдикции. Данный закон регламентирует назначение и увольнение председателей судов и их заместителей. По убеждению судейского корпуса, закон также создает поле для возможных нарушений со стороны исполнительной власти.

Такая реформа судопроизводства в стране вызвала протесты среди польской общественности.