В Евросоюзе одобрили новые санкции против России из-за скандала с Siemens

Послы Европейского союза одобрили расширение санкций против Российской Федерации из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в оккупированный Крым. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Новые ограничения коснутся 4 физических лиц и 3 компаний.
"Послы ЕС согласились добавить 4 человека и 3 юридических лица в свой список антироссийских санкций после скандала с турбинами Siemens", - сообщил Йозвяк.
Eu ambassadors agree to add 4 ppl & 3 entities to its #Russia sanctions list after the Siemens turbine scandal. #Crimea #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 июля 2017 г.
Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.
В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.
В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.
СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.