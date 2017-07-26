В Евросоюзе одобрили новые санкции против России из-за скандала с Siemens

Послы Европейского союза одобрили расширение санкций против Российской Федерации из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в оккупированный Крым. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Новые ограничения коснутся 4 физических лиц и 3 компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Siemens прекращает поставки оборудования российским компаниям

"Послы ЕС согласились добавить 4 человека и 3 юридических лица в свой список антироссийских санкций после скандала с турбинами Siemens", - сообщил Йозвяк.

Eu ambassadors agree to add 4 ppl & 3 entities to its #Russia sanctions list after the Siemens turbine scandal. #Crimea #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 июля 2017 г.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.