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Главная » Мир » Хакеры взломали UniCredit: похищена информация о 400 тысячах клиентов

Хакеры взломали UniCredit: похищена информация о 400 тысячах клиентов

Хакеры взломали UniCredit: похищена информация о 400 тысячах клиентов
Фото из открытых источников

Доступ к базам данных предоставил бизнес-партнер группы

26.07.17 162
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Компания UniCredit призналась, что стала жертвой нарушения безопасности.

Путем несанкционированного доступа были похищены данные о кредитных займах клиентов.

Об этом сегодня, 26 июля, сообщили европейские СМИ со ссылкой на  заявление Unicredit Group.

Хакерская атака сначала произошла в сентябре и октябре 2016 года и повторилась в июне-июле этого. Доступ к базам данных предоставил хакерам бизнес-партнер группы.

Информацию похитили об около 400 тыс. клиентов в Италии. Злоумышленников интересовали пароли, которые позволяют получать доступ к учетным записям или к несанкционированным транзакциям.

Банк принял немедленные меры для устранения нарушения. UniCredit обратился в соответствующие органы власти, а также подал заявление в прокуратуру Милана.

Напомним, в 2016 году ущерб от кибератак в мире составил 450 млрд долларов.

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