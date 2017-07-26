Хакеры взломали UniCredit: похищена информация о 400 тысячах клиентов

Компания UniCredit призналась, что стала жертвой нарушения безопасности.

Путем несанкционированного доступа были похищены данные о кредитных займах клиентов.

Об этом сегодня, 26 июля, сообщили европейские СМИ со ссылкой на заявление Unicredit Group.

Хакерская атака сначала произошла в сентябре и октябре 2016 года и повторилась в июне-июле этого. Доступ к базам данных предоставил хакерам бизнес-партнер группы.

Информацию похитили об около 400 тыс. клиентов в Италии. Злоумышленников интересовали пароли, которые позволяют получать доступ к учетным записям или к несанкционированным транзакциям.

Банк принял немедленные меры для устранения нарушения. UniCredit обратился в соответствующие органы власти, а также подал заявление в прокуратуру Милана.

Напомним, в 2016 году ущерб от кибератак в мире составил 450 млрд долларов.