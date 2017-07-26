Экс-министр экономического развития РФ оставлен под арестом

Защита Улюкаева просила разрешить ему трехчасовые прогулки для поддержания здоровья или для общения с детьми

Мосгорсуд подтвердил законность решения о продлении домашнего ареста до 15 августа в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в $2 млн.

"Постановление Басманного суда о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Улюкаева оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласил решение судья, сообщают российские СМИ.

Отметим, защита экс-министра просила суд разрешить ему трехчасовые прогулки для поддержания здоровья или для общения с детьми. На заседании суда также стало известно, что дело в отношении Улюкаева направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, ранее Басманный суд продлил Улюкаеву домашний арест до 15 августа. Бывшего министра обвиняют вымогательстве взятки в $2 млн за подтверждение покупки "Роснефтью" акций "Башнефти".