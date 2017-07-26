У пенсионерки украли 50 млрд зимбабвийских долларов

У пенсионерки на юге Москвы украли 50 млрд зимбабвийских долларов. Как сообщают российские СМИ, валюта не представляет ценности, поскольку доллары отменили в Зимбабве несколько лет назад.
Подозреваемый в квартирной краже задержан.
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У женщины помимо валюты похищены золотые ювелирные изделия на общую сумму около 140 тысяч рублей и банковская карта.
Злоумышленник проник в жилище, отжав окно.
Напомним, золотую монету стоимостью $4 млн похитили при помощи топора и тачки.