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Варшава обвинила Еврокомиссию в шантаже

Варшава обвинила Еврокомиссию в шантаже
Фото из открытых источников

Резкое заявление Польши вызвано ультиматумом ЕК по поводу польской судебной реформы

26.07.17 108
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Правительство Польши не потерпит шантажа со стороны должностных лиц Европейского союза. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Рафал Бохенек, передает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

"Мы не потерпим шантажа со стороны чиновников ЕС, особенно шантажа, не основанного на фактах", – заявил Бохенек.

Сомнения Еврокомиссии относительно нового закона о судах общей юрисдикции неоправданные, заявил в свою очередь заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский. По его мнению, изменения, вносимые новыми правилами совместимы с законодательством ЕС.

Конрад Шиманский также отметил, что "ЕК должна в большей степени учитывать тот факт, что организация правосудия входит в компетенцию государств-членов".

Однако он заверил, что Польша в положенный срок рассмотрит замечания Еврокомиссии.

Напомним, 26 июля Еврокомиссия рекомендовала Польше в течение месяца решить проблемы, вызванные противоречивой судебной реформой. Если рекомендации Еврокомиссии не будут выполнены, то ЕС немедленно активирует процедуру ст.7, предусматривающей введение дисциплинарного наказания.

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