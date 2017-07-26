Россиянин через биткоины отмыл $4 млрд

Операция по задержанию прошла при участии правоохранителей США

В Греции задержали гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по "отмыванию" не менее $4 миллиардов на биткоинах.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на DailyMail.

Арестован 38-летний мужчина, операция по задержанию прошла при участии правоохранителей США на севере Греции. В его номере отеля изъято электронное оборудование", - говорится в сообщении.

Предполагается, что этот человек начиная с 2011 года смог незаконно обналичить минимум 4 млрд долларов, используя биткоины.

Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления".

Напомним, хакеры атаковали гонконгскую биржу и украли биткоинов на $65 млн.