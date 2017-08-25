Птица высокого полёта. Чем Варшава удивляет украинцев

Ещё лет 10 назад о стране-соседке говорили: "Курица не птица, Польша не заграница". Сегодняшняя Варшава показывает, что любая птица способна взмыть в небо — были бы сила и желание

За последние годы Польша не просто шагнула в развитии, а побежала. Экономика страны активно развивается, количество иностранных инвесторов растёт наряду с малым и средним бизнесом. Я провела неделю в Варшаве и увидела, по какому сценарию может пойти Украина в случае продолжения евроинтеграции и целевого использования средств.

На двух колёсах

Начнём не с небоскрёбов, а с туалетов. Мне кажется, в Варшаве проходит негласный конкурс среди торговых центров на лучшую уборную. Удивили детские туалеты — не просто комнаты для пеленания, а именно отдельные туалеты для детей. Их размеры больше обычных, чтобы было удобно и ребёнку, и сопровождающему его родителю. Особенности таких комнат — маленькие унитазы.

Кроме привычного мыла, в туалетах предлагают средства дезинфекции, крем для рук. Также есть специальные зоны для тех, кто хочет припудрить носик, с увеличительным зеркалом и салфетками. Поэтому тот, кто просто собрался помыть руки, не ждёт в очереди того, кто 20 минут прихорашивается.

Городской транспорт Варшавы чистый, современный, с удобным графиком движения. На остановках — цифровые табло и тактильные указатели для инвалидов. Они есть везде, даже в отдалённых районах.

Но больше всего запомнились не метро и автобусы, а велосипеды. В городе работает 200 станций их проката, и количество растёт с каждым годом. Арендовать проще простого — нужно иметь мобильный телефон и кредитную карту, залог не требуется. Первые 20 мин. бесплатны, следующие 40 мин. стоят 1 злотый (7 грн), второй час — 3 злотых (21 грн), дальше цена повышается каждый час. Максимальное время одноразового проката — 12 часов, велики доступны круглые сутки 9 месяцев в году. Для сравнения: стоимость суточного проездного на всех видах транспорта — 15 злотых (105 грн).

Система не требует возвращения велосипеда в тот пункт, где он был взят напрокат: его можно вернуть в любом другом районе польской столицы. О велосипедных дорожках можно и не вспоминать — они везде. А велосипедисты — полноценные участники дорожного движения, к которым никто не относится пренебрежительно. Каждый велосипед имеет встроенный чип-навигатор, чтобы его было легко найти в случае кражи.

Устраивайтесь поудобнее. Приятные мелочи в Варшаве на каждом шагу

Взгляд свысока

"Манхэттен для бедных" — так шутливо называют центр Варшавы сами поляки. Здесь сконцентрировались жилые небоскрёбы, бизнес-центры и гостиницы всемирно известных сетей Mariott, Hilton, Intercontinental. Именно эти высотные здания олицетворяют собой польский экономический прогресс последних десятилетий. При этом за углом спокойно может находиться киоск с шаурмой или прицеп с бургерами.

Поражает футуристическим дизайном многофункциональный комплекс "Золотые террасы". При первом взгляде может показаться, что гигантская волна хлынула между небоскрёбами, но потом почему-то застыла. Его крыша выполнена из стекла, в ней нет ни одной прямой линии. Внутри комплекса стены и потолок также наклонены, отчего возникает ощущение, что попал в гигантский пузырь.

Ещё один привет из будущего — центр науки "Коперник". Это огромное пространство механизмов и познавательных процессов для детей и взрослых. Свыше тысячи человек каждый день, пользуясь экспонатами, узнают, насколько разнообразными способами можно открывать мир.

В 2016 году центр получил статус исследовательского учреждения. Билеты в него раскупают за месяц вперёд. Именно сюда направилась первая леди США Мелания Трамп в сопровождении своей польской коллеги Агаты Дуды во время недавнего визита американской четы в Варшаву.

О социалистическом прошлом Польши не даёт забыть поражающая своими масштабами сталинская высотка в самом центре города — Дворец культуры и науки. Интересная история: я договорилась со знакомым встретиться возле главного входа в здание. Но приехав на место, была потрясена: здесь десятки входов, и каждый из них можно назвать главным.

Если раньше здание действительно выполняло главную функцию — развивать культуру поляков, то сейчас помещения в нём сдаются в аренду. Чего только там нет: гостиница, хостел, магазины, туристические агентства и даже один вуз. Внутри сохранилась аутентичная атмосфера середины ХХ века: высокие потолки, ковровые дорожки, кнопки в лифте и общий размах, присущий архитектуре тех лет. На 30-м этаже расположена смотровая площадка, вход на которую стоит 20 злотых (140 грн). Не советую, так как она зарешёчена и красивых фото отсюда не будет.

Новая волна. Комплекс "Золотые террасы" выглядит футуристически

Построенный в 1955 году Дворец культуры и науки до сих пор является высочайшим зданием Польши и входит в десятку самых высоких в Европейском союзе. Вопрос о том, стоит ли снести этот "символ коммунизма и советской оккупации", до сих пор будоражит умы многих поляков.

Кстати о науке: почувствовать себя студентом можно, отправившись в библиотеку Варшавского университета. Достопримечательность библиотеки — сад на крыше здания площадью более 1 гектара. Вход свободный.

Старое и новое

Несмотря на огромное количество многоэтажек советского периода, спальные районы стремительно меняют свой облик. Варшаву смело можно назвать городом новостроек — в каком бы районе вы ни оказались, обязательно увидите стройку. А если приедете сюда же через год-два, на этом месте уже будет красоваться новый дом или офисное здание.

Жильцы новостроек сами создают красоту под окнами в виде живых изгородей, фонтанчиков, клумб, мест для барбекю и отдыха. Зачастую такие оазисы обнесены заборами и войти туда могут только жильцы дома.

Встречаются тут и другие кусочки советского прошлого. На лавочках возле подъездов продолжают собираться бабушки, обсуждающие вызывающий макияж или длину юбки проходящей мимо девушки. В отдалённых районах ещё жива стихийная торговля — привычные нам рынки с палатками.

Неуверенно спрашивая прохожих, знают ли они английский язык, я слышала стопроцентное "да". Молодые поляки — настоящие европейцы, которые не считают знание второго языка чем-то сверхъестественным.

Кстати, в Варшаве повсеместно слышна русская и украинская речь, что неудивительно, учитывая количество переехавших сюда за последние годы соотечественников. Только за 2016 год Польша выдала украинцам 1 млн виз. А всего за неделюпребывания тут я встретила пятерых соотечественников — от импозантных мужчин в деловых костюмах до продавцов в отдалённых районах города. Большинство поляков лояльно относятся к новым жителям своей страны, хотя, разумеется, случаются и конфликты на национальной почве.

В Варшаве я ощутила себя как дома: начиная с языка (благодаря паре уловленных слов можно понять смысл предложения) и заканчивая простотой местных жителей, которые уверенно идут вперёд, развивая страну без присущего странам старой Европы пафоса. Поэтому Польша влюбляет в себя с первых дней пребывания. Своей героической историей и узкими улочками, похожим языком и славянским гостеприимством, уютными кафе и общественным транспортом по расписанию. Кроме того, здесь можно строить честный бизнес, брать доступные ипотечные кредиты и чувствовать себя в безопасности в любое время суток. Казалось бы, простые и банальные вещи, но как же их не хватает в Украине!