В Сети набирает популярность видео с выступлением президента США Трампа благодаря женщине со странными бровями, стоящей у него за спиной.
Президент США Дональд Трамп произнес речь, критикующую систему медстрахования Obamacare, однако все внимание зрителей было приковано лишь к женщине с удивительными бровями, которая стояла у американского лидера за спиной.
На кадрах видно, как позади президента США стоит женщина с печальным лицом, наивными большими глазами и… с необычными нарисованными бровями.
Ничего не подозревающая женщина мгновенно стала объектом для колких шуток среди пользователей.
В частности, американцы объяснили форму бровей женщины неудовлетворительными результатами реформы здравоохранения Барака Обамы.
Некоторые блогеры решили, что женщина оказалась за спиной Трампа неслучайно, а один из пользователей пошутил, что такая форма бровей – естественная реакция на речи Трампа.
“Когда понимаешь, что твои брови стали жертвами реформы Obamacare”, – пишет BadGuyZero.
“Трамп разместил отвлекающую ловушку на время прямого эфира, чтобы мы не слушали, о чем он говорит”, – заявил Fatesummons
“Трампу нужно отменить и заменить брови этой женщины”, – отметила annapaul4317.
Напомним, Трамп вышел на новый уровень вражды со СМИ.