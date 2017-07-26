В Сети набирает популярность видео с выступлением президента США Трампа благодаря женщине со странными бровями, стоящей у него за спиной.

Президент США Дональд Трамп произнес речь, критикующую систему медстрахования Obamacare, однако все внимание зрителей было приковано лишь к женщине с удивительными бровями, которая стояла у американского лидера за спиной.

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На кадрах видно, как позади президента США стоит женщина с печальным лицом, наивными большими глазами и… с необычными нарисованными бровями.

Ничего не подозревающая женщина мгновенно стала объектом для колких шуток среди пользователей.

В частности, американцы объяснили форму бровей женщины неудовлетворительными результатами реформы здравоохранения Барака Обамы.

Некоторые блогеры решили, что женщина оказалась за спиной Трампа неслучайно, а один из пользователей пошутил, что такая форма бровей – естественная реакция на речи Трампа.

“Когда понимаешь, что твои брови стали жертвами реформы Obamacare”, – пишет BadGuyZero.

“Трамп разместил отвлекающую ловушку на время прямого эфира, чтобы мы не слушали, о чем он говорит”, – заявил Fatesummons

“Трампу нужно отменить и заменить брови этой женщины”, – отметила annapaul4317.

Напомним, Трамп вышел на новый уровень вражды со СМИ.