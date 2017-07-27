СМИ: В России придумали, как ответить на новые санкции США

Москва может выслать из страны 35 американских дипломатов и арестовать недвижимость посольства США

В случае утверждения в США новых санкций Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в МИД РФ.

По данным издания, ответные меры Москвы будут учитывать и дипломатический скандал конца прошлого года, когда американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и арестовали два объекта дипсобственности.

"Поскольку документ делает фактически невозможным возврат России ее дипломатической недвижимости в США, арестованной еще при прежней администрации, власти России могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения", — говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сенате США достигли согласия по новым санкциям против России

Также Россия может выслать 35 американских дипломатов. Кроме того, власти обсуждают "возможность ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в Москве".

Напомним, Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР. Теперь документ должен утвердить Сенат, после чего его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.