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Главная » Мир » СМИ: В России придумали, как ответить на новые санкции США

СМИ: В России придумали, как ответить на новые санкции США

СМИ: В России придумали, как ответить на новые санкции США
Фото: vedomosti.ru

Москва может выслать из страны 35 американских дипломатов и арестовать недвижимость посольства США

27.07.17 339
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В случае утверждения в США новых санкций Россия может выслать из страны 35 американских дипломатов, а также арестовать недвижимость посольства США. Об этом сообщает Коммерсант  со ссылкой на источники в МИД РФ.

По данным издания, ответные меры Москвы будут учитывать и дипломатический скандал конца прошлого года, когда американские власти выслали из страны 35 российских дипломатов и арестовали два объекта дипсобственности.

"Поскольку документ делает фактически невозможным возврат России ее дипломатической недвижимости в США, арестованной еще при прежней администрации, власти России могут наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения", — говорится в материале.

Также Россия может выслать 35 американских дипломатов. Кроме того, власти обсуждают "возможность ограничить максимальное количество сотрудников американской дипмиссии в Москве".

Напомним, Палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР. Теперь документ должен утвердить Сенат, после чего его отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

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