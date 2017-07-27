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Главная » Мир » СМИ: Россия шпионила за Макроном с помощью Facebook

СМИ: Россия шпионила за Макроном с помощью Facebook

СМИ: Россия шпионила за Макроном с помощью Facebook
Фото из открытых источников

Во время президентских выборов во Франции в соцсети создали около 20 фальшивых аккаунтов

27.07.17 66
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Российская Федераций использовала социальную сеть Facebook, чтобы шпионить за избирательной кампанией Эммануэля Макрона во время выборов президента Франции. Об этом агентству Reuters рассказали конгрессмен США и еще два информированных источника, передает РБК-Украина.

"Российские агенты разведки попытались сорвать предвыборную кампанию президента Эммануэля Макрона в начале этого года, создав фальшивые аккаунты Facebook", - говорится в сообщении.

Так, около около двух десятков учетных записей Facebook были созданы для надзора над должностными лицами кампании Макрона и другими приближенными людьми к президенту Франции.

В Facebook подтвердили, что во время выборов во Франции были обнаружены шпионские аккаунты, но их сразу же отключили.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает Россию страной, которая осуществляет агрессию в Донбассе и отобрала у Украины Крымский полуостров.

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