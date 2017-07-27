СМИ: Россия шпионила за Макроном с помощью Facebook

Во время президентских выборов во Франции в соцсети создали около 20 фальшивых аккаунтов

Российская Федераций использовала социальную сеть Facebook, чтобы шпионить за избирательной кампанией Эммануэля Макрона во время выборов президента Франции. Об этом агентству Reuters рассказали конгрессмен США и еще два информированных источника, передает РБК-Украина.

"Российские агенты разведки попытались сорвать предвыборную кампанию президента Эммануэля Макрона в начале этого года, создав фальшивые аккаунты Facebook", - говорится в сообщении.

Так, около около двух десятков учетных записей Facebook были созданы для надзора над должностными лицами кампании Макрона и другими приближенными людьми к президенту Франции.

В Facebook подтвердили, что во время выборов во Франции были обнаружены шпионские аккаунты, но их сразу же отключили.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает Россию страной, которая осуществляет агрессию в Донбассе и отобрала у Украины Крымский полуостров.