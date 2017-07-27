Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого

Украина пока не обращалась в прокуратуру Грузии с просьбой о выдаче Леонида Черновецкого, но даже в случае получения подобного обращения, просьбу украинских властей не удовлетворят, так как экс-мэр Киева является гражданином Грузии.

Об этом пишет Грузия Online со ссылкой на прокуратуру.

"В прокуратуру Грузии не поступало требование о передаче Леонида Черновецкого украинской стороне, однако, и в случае существования такого требования он не может быть передан, так как является гражданином Грузии, а согласно Конституции Грузии передача грузинского гражданина другой стране недопустима", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что 25 июля суд дал Генпрокуратуре разрешение на задержание Леонида Черновецкого.

Управление ГПУ по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.