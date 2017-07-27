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Главная » Мир » В Германии планируют отказаться от пяти проектов, связанных с "Северным потоком"
В Германии планируют отказаться от пяти проектов, связанных с "Северным потоком"
Фото: pipelinesinternational.com

В Германии планируют отказаться от пяти проектов, связанных с "Северным потоком"

Перспективы реализации соответствующих проектов еще слишком неопределенны

27.07.17 220
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Федеральное агентство по сетям в Бонне потребовало исключить из плана развития газотранспортной сети Германии пять проектов, связанных с расширением "Северного потока".

По оценке ведомства, перспективы их реализации еще слишком неопределенны. Они будут вновь включены в план тогда, когда будут получены необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2", передает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

При этом три из этих проектов еще недостаточно проработаны, поэтому ведомство пока не может их утвердить. В реализации еще двух проектов, по информации операторов сетей магистральных трубопроводов, больше нет необходимости из-за изменившихся планов.

"Такими поправками мы защищаем немецких потребителей газа от ненужных расходов. Дорогие проекты по расширению немецкой газотранспортной сети следует реализовывать только в том случае, если они действительно необходимы", – заявил глава ведомства Йохен Хоман.

План развития газотранспортной сети составляется один раз в два года операторами магистральных трубопроводов и проверяется Федеральным агентством по сетям. Решение ведомства о необходимых мерах по развитию газотранспортных сетей обязательны для исполнения для компаний-операторов.

Напомним, в начале сентября 2015 года российский Газпром и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что если Россия и некоторые западные компании построят "Северный поток-2", то это лишит Украину $2 млрд прибыли, Словакию – $0,8 млрд, Польшу – $0,4 млрд, а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам председателя Нафтогаза Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 года Газпром и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании "Северного потока-2".

Проект "Северный поток" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой "Северного потока".

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