Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Авиагруппа ВС России останется в Сирии на 49 лет

Авиагруппа ВС России останется в Сирии на 49 лет

Авиагруппа ВС России останется в Сирии на 49 лет
Военная база РФ в Сирии / Фото: ria.ru

Соглашение будет автоматически продлеваться на последующие 25-летние периоды

27.07.17 16
100

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил размещение российской авиагруппы в Сирии сроком на 49 лет. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Ратифицировать протокол к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г., подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", – говорится в федеральном законе, принятом Государственной думой РФ 14 июля 2017 года.

На сайте министерства иностранных дел РФ опубликован протокол к соглашению между РФ и Сирией, в котором сказано: "Соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие".

Также сказано, что для размещения российской авиационной группы сирийская сторона передает российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения участок местности (земельный участок) аэродрома Хмеймим, а также объекты недвижимости, расположенные на этом аэродроме.

"Недвижимое имущество, передаваемое сирийской стороной для размещения российской авиационной группы, должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц и иных", – говорится в протоколе.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Грицак: Более 500 россиян, воюющих в Сирии, участвовали в боях в ДонбассеГлава ЦРУ: Россия почти не воюет с ИГИЛ в СирииТрамп откажется от поддержки повстанцев в Сирии, - СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 19231
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1477
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13307
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4547
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9420
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1397
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3479
  1. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 16945 / 19258
  2. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 9402 / 10352
  3. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 4108 / 4513
  4. "Малороссии" больше нет, - Захарченко 4051 / 4573
  5. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 3116 / 4635
  6. Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов 2676 / 3103
  7. Грибаускайте пошла против Евросоюза 2354 / 2693
  1. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 28 / 19258
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 26 / 6842
  3. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 25 / 19231
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 18 / 2014
  5. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 11 / 4513
  6. Снимите боль. Почему украинцам приходится бороться за адекватное обезболивание 11 / 1446
  7. В оккупированном Донбассе больше танков РФ, чем у всей Западной Европы, – Волкер 8 / 1093
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.