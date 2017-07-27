Авиагруппа ВС России останется в Сирии на 49 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил размещение российской авиагруппы в Сирии сроком на 49 лет. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

"Ратифицировать протокол к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 г., подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года", – говорится в федеральном законе, принятом Государственной думой РФ 14 июля 2017 года.

На сайте министерства иностранных дел РФ опубликован протокол к соглашению между РФ и Сирией, в котором сказано: "Соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие".

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Также сказано, что для размещения российской авиационной группы сирийская сторона передает российской стороне в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения участок местности (земельный участок) аэродрома Хмеймим, а также объекты недвижимости, расположенные на этом аэродроме.

"Недвижимое имущество, передаваемое сирийской стороной для размещения российской авиационной группы, должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц и иных", – говорится в протоколе.