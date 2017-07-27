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Главная » Мир » В Facebook сообщили о резком увеличении доходов

В Facebook сообщили о резком увеличении доходов

В Facebook сообщили о резком увеличении доходов
Фото: Reuters

 Чистая прибыль корпорации выросла на 71% во втором квартале 2017 года

27.07.17 156
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По итогам второго квартала 2017 года чистая прибыль Facebook выросла на 71% и составила $3,89 млрд, прошлогодний результат — $2,28 млрд. Об этом сообщил глава корпорации Марк Цукерберг, передает РБК.

"У нас были хороший второй квартал и первая половина года. В нашем сообществе два миллиарда человек, и мы сосредотачиваемся на том, чтобы люди стали ближе друг к другу", - отметил он.

По итогам второго квартала 2017 года Facebook на 47% увеличил доходы от рекламы, они выросли с $6,24 млрд до 9,16 млрд. При этом 87% от рекламных доходов приходятся на мобильную рекламу. В прошлом году этот показатель был на уровне 84%.

Также компания получила $157 млн в виде различных выплат. Таким образом, доход Facebook во втором квартале составил $9,32 млрд, что на 45% больше результата за этот же период прошлого года ($6,436 млрд). Прибыль компании на одну акцию сейчас составляет $1,3, в то время как в прошлом году была $0,7.

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