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Главная » Мир » Тайваньская компания построит завод в США
Тайваньская компания построит завод в США
Фото: appleinsider.ru

Тайваньская компания построит завод в США

На новом предприятии будут производить дисплеи

27.07.17 67
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Тайваньская компания Foxconn намерена вложить $10 млрд в создание завода по производству дисплеев в американском штате Висконсин. Об этом было объявлено 26 июля в Белом доме после  встречи председателя совета директоров Foxconn Терри Гу с президентом США Дональдом Трампом, передает Meduza.

На новом заводе будут производить плоские дисплеи для телевизоров и другой техники. Ожидается создание не менее 3 тысяч рабочих мест. Губернатор штата Скотт Уокер заявил, что появление завода может создать до 22 тысяч рабочих мест.

В течение 15 лет Foxconn получит налоговые льготы на $3 млрд.

Напомним, за 2016 год прибыль Foxconn составила $4,97 млрд, увеличившись на 1,2%. Уже в первом квартале 2017 года Foxconn, ключевой сборщик смартфонов Apple, получил прибыль в размере $2,26 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее.

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