Тайваньская компания построит завод в США

Тайваньская компания Foxconn намерена вложить $10 млрд в создание завода по производству дисплеев в американском штате Висконсин. Об этом было объявлено 26 июля в Белом доме после встречи председателя совета директоров Foxconn Терри Гу с президентом США Дональдом Трампом, передает Meduza.

На новом заводе будут производить плоские дисплеи для телевизоров и другой техники. Ожидается создание не менее 3 тысяч рабочих мест. Губернатор штата Скотт Уокер заявил, что появление завода может создать до 22 тысяч рабочих мест.

В течение 15 лет Foxconn получит налоговые льготы на $3 млрд.

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Напомним, за 2016 год прибыль Foxconn составила $4,97 млрд, увеличившись на 1,2%. Уже в первом квартале 2017 года Foxconn, ключевой сборщик смартфонов Apple, получил прибыль в размере $2,26 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее.