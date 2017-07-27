Сирийские повстанцы отвоевали у ИГИЛ половину "столицы халифата"

Поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) отвоевали у боевиков "Исламского государства" половину города Ракки – крупнейшего оплота и "столицы" джихадистов в Сирии. Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-секретаря сил сирийской оппозиции и Сирийскую обсерваторию по правам человека, передает Укринформ.

"По словам пресс-секретаря оппозиции Низрин Абдуллы, бойцы Сирийских демократических сил сейчас контролируют 45% всей территории Ракки", - говорится в сообщении.

Продвижение сил оппозиции замедляется из-за огромного количества взрывчатки, заложенной боевиками ИГИЛ.

В свою очередь Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что сирийские повстанцы взяли под контроль половину города.

Напомним, наступление на Ракку началось 6 июня. Город с населением около 300 тысяч человек является крупнейшим оплотом террористической организации "Исламское государство" в Сирии.