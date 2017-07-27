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Главная » Мир » Starbucks заключает историческую сделку

Starbucks заключает историческую сделку

Starbucks заключает историческую сделку
Фото из открытых источников

Компания станет единоличным владельцем около 1,3 тыс. кофеен

27.07.17 174
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Крупнейшая в мире сеть кофеен – корпорация Starbucks объявила об окончательном соглашении о приобретении не принадлежащих ей 50% акций компании East China.

Это станет крупнейшим приобретением компании.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-релизе Starbucks, компания выкупает долю за $1,3 млрд у партнеров по совместному предприятию Uni-President Enterprises и President Chain Store. East China является оператором заведений Starbucks в Китае.

Сделка станет рекордной в истории Starbucks. После ее завершения компания станет единоличным владельцем около 1,3 тыс. кофеен.

Напомним, кофе может исчезнуть с лица Земли к 2080 году.

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