Starbucks заключает историческую сделку

Крупнейшая в мире сеть кофеен – корпорация Starbucks объявила об окончательном соглашении о приобретении не принадлежащих ей 50% акций компании East China.
Это станет крупнейшим приобретением компании.
Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-релизе Starbucks, компания выкупает долю за $1,3 млрд у партнеров по совместному предприятию Uni-President Enterprises и President Chain Store. East China является оператором заведений Starbucks в Китае.
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Сделка станет рекордной в истории Starbucks. После ее завершения компания станет единоличным владельцем около 1,3 тыс. кофеен.