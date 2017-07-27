Президент Филиппин пригрозил бомбить школы коренных народов

Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвал тревогу среди правозащитных групп своей страны и всего мира своими угрозами бомбить местные национальные школы за то, что они якобы готовят учеников к участию в прокоммунистическом партизанском движении. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Guardian.

На телевизионной пресс-конференции Родриго Дутерте осудил повстанцев за уничтожение мостов и поджоги школ в сельской местности, но отметил, что при совершении своих действий они щадят местные школы района Люмад (Lumad), жители которого, по мнению президента, действуют под контролем повстанцев.

"Уходите оттуда, говорю я жителям Люмада. Я буду использовать вооруженные силы, филиппинские военно-воздушные силы. Я действительно буду бомбить все ваши здания и объекты инфраструктуры, потому что вы действуете незаконно, и учите детей в школах восставать против правительства", – сказал Дутерте.

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Правозащитные группы призвали его отказаться от угрозы, предупреждая, что такое нападение будет представлять собой военное преступление.

Американская организация Human Rights Watch заявила, что международное гуманитарное право запрещает нападения на школы и другие гражданские структуры, если они не используются в военных целях, добавив, что преднамеренные нападения на гражданских лиц, в том числе учащихся и учителей, также являются военным преступлением.

Законодатель от левых сил страны Эмми де Иисус также попросила Дутерте отказаться от угрозы, заявив, что правительственные войска могут использовать ее в качестве предлога для нападения на школы коренных народов и общины на юге страны, которые в последние годы подвергаются угрозе со стороны про-военных ополченцев.

Разгневанный недавними нападениями коммунистических повстанцев на правительственные силы, в том числе на прошлой неделе, когда погибли пятеро членов его элитной президентской гвардии, Дутерте отменил мирные переговоры с маоистскими партизанами и угрожал их сочувствующим сторонникам.

"Призывая к нападению на школы, Дутерте направляет военных на военные преступления", – сказал Карлос Конде из Human Rights Watch.

Напомним, Родриго Дутерте занял пост президента в 2016 году после предвыборной кампании, в ходе которой заявил об особо жестком подходе к борьбе с преступностью. До этого он отличился на данном поприще в качестве прокурора, а затем и мэра южного города Давао. Долгое время Родриго Дутерте остается популярным, чему способствуют, вероятно, неэффективные действия оппозиции.