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Главная » Мир » Президент Филиппин пригрозил бомбить школы коренных народов

Президент Филиппин пригрозил бомбить школы коренных народов

Президент Филиппин пригрозил бомбить школы коренных народов
Филиппинские школьники / Фото: The Guardian

По мнению Дутерте, школы настраивают учеников против правительства

27.07.17 135
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Президент Филиппин Родриго Дутерте  вызвал тревогу среди правозащитных групп своей страны и всего мира своими угрозами бомбить местные национальные школы за то, что они якобы готовят учеников к участию в прокоммунистическом партизанском движении. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Guardian.

На телевизионной пресс-конференции Родриго Дутерте осудил повстанцев за уничтожение мостов и поджоги школ в сельской местности, но отметил, что при совершении своих действий они щадят местные школы района Люмад (Lumad), жители которого, по мнению президента, действуют под контролем повстанцев.

"Уходите оттуда, говорю я жителям Люмада. Я буду использовать вооруженные силы, филиппинские военно-воздушные силы. Я действительно буду бомбить все ваши здания и объекты инфраструктуры, потому что вы действуете незаконно, и учите детей в школах восставать против правительства", – сказал Дутерте.

Правозащитные группы призвали его отказаться от угрозы, предупреждая, что такое нападение будет представлять собой военное преступление.

Американская организация Human Rights Watch заявила, что международное гуманитарное право запрещает нападения на школы и другие гражданские структуры, если они не используются в военных целях, добавив, что преднамеренные нападения на гражданских лиц, в том числе учащихся и учителей, также являются военным преступлением.

Законодатель от левых сил страны Эмми де Иисус также попросила Дутерте отказаться от угрозы, заявив, что правительственные войска могут использовать ее в качестве предлога для нападения на школы коренных народов и общины на юге страны, которые в последние годы подвергаются угрозе со стороны про-военных ополченцев.

Разгневанный недавними нападениями коммунистических повстанцев на правительственные силы, в том числе на прошлой неделе, когда погибли пятеро членов его элитной президентской гвардии, Дутерте отменил мирные переговоры с маоистскими партизанами и угрожал их сочувствующим сторонникам.

"Призывая к нападению на школы, Дутерте направляет военных на военные преступления", – сказал Карлос Конде из Human Rights Watch.

Напомним, Родриго Дутерте занял пост президента в 2016 году после предвыборной кампании, в ходе которой заявил об особо жестком подходе к борьбе с преступностью. До этого он отличился на данном поприще в качестве прокурора, а затем и мэра южного города Давао. Долгое время Родриго Дутерте остается популярным, чему способствуют, вероятно, неэффективные действия оппозиции.

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