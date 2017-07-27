Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Хиллари Клинтон выпустит мемуары под названием "Что случилось"

Хиллари Клинтон выпустит мемуары под названием "Что случилось"

Хиллари Клинтон выпустит мемуары под названием "Что случилось"
Фото из открытых источников

Книга будет опубликована 12 сентября

27.07.17 64
100

Хиллари Клинтон готовится выпустить сборник мемуаров под красноречивым названием "Что случилось", в которых она расскажет о деталях выборов президента в США и проанализирует причины своего поражения.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Книга будет опубликована 12 сентября. В ней бывший госсекретарь США расскажет детали избирательной гонки с Дональдом Трампом.

"Я буду пытаться объяснить некоторые детали из прошлого, которые произошли, когда я была вынуждена быть осторожной в публичном пространстве", - сказала Клинтон.

Хиллари коснется и вмешательства России в выборы в 2016 году и наиболее противоречивых и эпизодов, которые произошли во время президентских выборов в США.

Клинтон хочет рассказать историю о том, как это быть первой женщиной, которая была выдвинута на пост президента США. Как она столкнулась с сексизмом и пренебрежением к себе.

Напомним, в Сенате США достигли согласия по новым санкциям против России.

 
1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Тайваньская компания построит завод в СШАВ Минобороны рассказали, сколько военных ВСУ подготовили специалисты СШАСМИ: В России придумали, как ответить на новые санкции США

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 19505
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1505
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13514
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4633
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9562
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1426
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3545
  1. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 17340 / 19650
  2. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 9934 / 10900
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 7737 / 8494
  4. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 5321 / 5834
  5. "Малороссии" больше нет, - Захарченко 4232 / 4759
  6. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 4137 / 4544
  7. Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов 2831 / 3254
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 75 / 8494
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 31 / 7010
  3. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 28 / 19650
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 27 / 19505
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 16 / 2001
  6. Снимите боль. Почему украинцам приходится бороться за адекватное обезболивание 11 / 1486
  7. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 11 / 4544
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.