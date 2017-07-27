Хиллари Клинтон выпустит мемуары под названием "Что случилось"

Хиллари Клинтон готовится выпустить сборник мемуаров под красноречивым названием "Что случилось", в которых она расскажет о деталях выборов президента в США и проанализирует причины своего поражения.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN.

Книга будет опубликована 12 сентября. В ней бывший госсекретарь США расскажет детали избирательной гонки с Дональдом Трампом.

"Я буду пытаться объяснить некоторые детали из прошлого, которые произошли, когда я была вынуждена быть осторожной в публичном пространстве", - сказала Клинтон.

Хиллари коснется и вмешательства России в выборы в 2016 году и наиболее противоречивых и эпизодов, которые произошли во время президентских выборов в США.

Клинтон хочет рассказать историю о том, как это быть первой женщиной, которая была выдвинута на пост президента США. Как она столкнулась с сексизмом и пренебрежением к себе.

Напомним, в Сенате США достигли согласия по новым санкциям против России.