Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Кувейт сократит поставки нефти в США

Кувейт сократит поставки нефти в США

Кувейт сократит поставки нефти в США
Getty Images

Страны Персидского залива решили проводить консолидированную политику

27.07.17 22
000

Kuwait Petroleum Corp. договорилась с клиентами в США о снижении объемов продаж нефти, предусмотренных контрактами на 2017 год, сообщила государственная компания.

Об этом пишут мировые СМИ. 

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что Abu Dhabi National Oil Co. сократит с сентября поставки нефти марок Murban, Das и Upper Zakum на 10 процентов.

Отметим, действия обеих стран Персидского залива последовали после того, как министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих раскритиковал членов Организации стран-экспортеров нефти, не соблюдающих договоренности о сокращении поставок.

Уровень выполнения соглашения со стороны Кувейта, обещавшего снизить производство на 131 тысячу баррелей в сутки, составляет в среднем 98 процентов, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. ОАЭ выполняет сделку лишь на 54 процента из обещанных 139 тысяч баррелей в сутки, отмечает МЭА.

Напомним, Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти в США до 30-летнего минимума.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Две американские компании готовы добывать нефть и газ в УкраинеВ Киеве задержали еще одного фигуранта "дела Курченко"Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти в США до 30-летнего минимума

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 19505
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1505
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13514
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4633
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9562
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1426
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3545
  1. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 17340 / 19650
  2. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 9934 / 10900
  3. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 7737 / 8494
  4. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 5321 / 5834
  5. "Малороссии" больше нет, - Захарченко 4232 / 4759
  6. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 4137 / 4544
  7. Американский моряк по ошибке послал в воздух 100 млн долларов 2831 / 3254
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 75 / 8494
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 31 / 7010
  3. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 28 / 19650
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 27 / 19505
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 16 / 2001
  6. Снимите боль. Почему украинцам приходится бороться за адекватное обезболивание 11 / 1486
  7. Прокурор Киевской области ходит в туфлях за 500 евро 11 / 4544
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.