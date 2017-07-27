Кувейт сократит поставки нефти в США

Kuwait Petroleum Corp. договорилась с клиентами в США о снижении объемов продаж нефти, предусмотренных контрактами на 2017 год, сообщила государственная компания.

Об этом пишут мировые СМИ.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что Abu Dhabi National Oil Co. сократит с сентября поставки нефти марок Murban, Das и Upper Zakum на 10 процентов.

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Отметим, действия обеих стран Персидского залива последовали после того, как министр энергетики и промышленности Саудовской Аравии Халид аль-Фалих раскритиковал членов Организации стран-экспортеров нефти, не соблюдающих договоренности о сокращении поставок.

Уровень выполнения соглашения со стороны Кувейта, обещавшего снизить производство на 131 тысячу баррелей в сутки, составляет в среднем 98 процентов, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. ОАЭ выполняет сделку лишь на 54 процента из обещанных 139 тысяч баррелей в сутки, отмечает МЭА.

Напомним, Саудовская Аравия сокращает экспорт нефти в США до 30-летнего минимума.