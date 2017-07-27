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Главная » Мир » Трансгендеры могут служить в армии, - Пентагон

Трансгендеры могут служить в армии, - Пентагон

Трансгендеры могут служить в армии, - Пентагон
Джозеф Данфорд

По словам генерала, никаких изменений в политике в отношении трансгендеров пока не было

27.07.17 140
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Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд не подтвердил заявление президента Дональда Трампа о запрете на службу трансгендеров в вооруженных силах страны.

По словам генерала, никаких изменений в политике в отношении трансгендеров пока не было.

"До получения министром обороны США указания президента и изданием министром руководства по осуществлению никаких изменений в настоящей политике не будет", — цитируют мировые СМИ Reuters в распоряжение которого попало письмо Данфорда командирам и начальникам служб.

В письме отмечается, что ко всему персоналу Пентагона будут относиться с уважением.

Отметим, накануне Трамп заявил, что после консультаций с генералами и военными экспертами было решено, что "трансгендерам не позволят служить на любых должностях в армии США. Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании сокрушительных побед. Нельзя заставлять их тратить огромные деньги на медицинское обслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию", — заявил американский лидер в своем Twitter.

Напомним, Пентагон признал, что дипломатия важнее армии.

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