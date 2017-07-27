Норвежская школьница устроила резню в супермаркете: есть жертвы

В Норвегии 15-летняя школьница, вооруженная ножом, напала на людей в торговом центре.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на VG.

"В норвежском Кристиансанне 15-летняя девочка с ножом напала на клиента и работницу торгового центра. В результате инцидента 17-летняя сотрудница погибла в больнице от полученных травм. 23-летняя пострадавшая – в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

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Выяснилось, что виновница инцидента сбежала из детского благотворительного учреждения, расположенного неподалеку.

Девочке предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

По словам адвоката задержанной, школьница пока не может давать показания из-за эмоционального шока и ею занимаются медики.

Напомним, двух членов банды белорусских "черных риэлторов" расстреляют.