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Главная » Мир » Норвежская школьница устроила резню в супермаркете: есть жертвы

Норвежская школьница устроила резню в супермаркете: есть жертвы

Норвежская школьница устроила резню в супермаркете: есть жертвы

Виновница инцидента сбежала из детского благотворительного учреждения, расположенного неподалеку

27.07.17 121
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В Норвегии 15-летняя школьница, вооруженная ножом, напала на людей в торговом центре.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на VG.

"В норвежском Кристиансанне 15-летняя девочка с ножом напала на клиента и работницу торгового центра. В результате инцидента 17-летняя сотрудница погибла в больнице от полученных травм. 23-летняя пострадавшая – в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что виновница инцидента сбежала из детского благотворительного учреждения, расположенного неподалеку.

Девочке предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

По словам адвоката задержанной, школьница пока не может давать показания из-за эмоционального шока и ею занимаются медики.

Напомним, двух членов банды белорусских "черных риэлторов" расстреляют.

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