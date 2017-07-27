В Италии задержали 40 украинцев по подозрению в перевозке нелегалов

В течение 2014-2016 годов итальянскими правоохранительными органами задержаны и арестованы около 40 украинцев по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

"Все арестованные сообщали об одной и той же схеме найма на работу. В отдельных городах Украины неизвестные лица в сети Интернет объявляли предложения по работе в туристической сфере, в частности, перевозки туристов на яхте", - рассказал официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "УНИАН" .

По его словам, по прибытии в Италию украинцам предлагали работу в составе экипажа яхт по перевозке туристов. В дальнейшем работодатели обязывали граждан Украины брать на борт лиц, которые якобы были туристами и должны быть доставлены к определенному пункту назначения.

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Однако по данным правоохранительных органов Италии, украинцы перевозили не туристов, а нелегальных мигрантов.

"Выяснилось, что миссию они выполняли другую. Собственно ту миссию, которая затем была расценена правоохранительными органами как действия по нарушению законодательства страны", - сказал Кирилич.

Сейчас всем заключенным предоставляется консульская защита.

Напомним, Евросоюз продлил военно-морскую операцию "София" до конца 2018 года.