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Главная » Мир » Путин считает россиян "терпилами", а американцев хамами

Путин считает россиян "терпилами", а американцев хамами

Путин считает россиян "терпилами", а американцев хамами
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ высказался о конкурентной борьбе с США

27.07.17 588
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Президент РФ Владимир Путин, комментируя американский законопроект о санкциях в отношении России, заявил, что "невозможно бесконечно терпеть хамство".

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", - цитируют слова Путина на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров СМИ РФ.

По словам российского президента, законопроект о санкциях является попыткой использовать геополитические преимущества США в конкурентной борьбе.

"Это действия с отягчающими обстоятельствами и, как бы я сказал, с особым цинизмом. Это явно попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников в данном случае", - сказал Путин.

Напомним, в Сенате США достигли согласия по новым санкциям против России.

 
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