Путин считает россиян "терпилами", а американцев хамами

"Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны", - цитируют слова Путина на пресс-конференции по итогам российско-финляндских переговоров СМИ РФ.

По словам российского президента, законопроект о санкциях является попыткой использовать геополитические преимущества США в конкурентной борьбе.

"Это действия с отягчающими обстоятельствами и, как бы я сказал, с особым цинизмом. Это явно попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе с целью обеспечить свои экономические интересы за счет своих соратников в данном случае", - сказал Путин.

Напомним, в Сенате США достигли согласия по новым санкциям против России.