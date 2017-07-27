WikiLeaks выдал новую партию документов ЦРУ о кибершпионаже

Портал WikiLeaks обнародовал новые секретные документы ЦРУ о трех программах по кибершпионажу.
Об этом сообщают мировые СМИ.
Одна из них — Achilles — дает возможность хакерам получить доступ к образу диска операционной системы. Второй инструмент получил название Aeris, и предназначен для вывода данных с компьютеров. Третья программа — SeaPea — служит для сокрытия соединений, на которые передаются данные со взломанного компьютера.
Отметим, WikiLeaks продолжает публикацию более чем 8,7 тыс. документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).