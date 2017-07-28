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Главная » Мир » Юнкер собрался положить конец "пищевому апартеиду"

Юнкер собрался положить конец "пищевому апартеиду"

Юнкер собрался положить конец "пищевому апартеиду"
Жан-Клод Юнкер / Фото из открытых источников

Восточная Европа отказывается служить "мусорным ведром" для Западной

28.07.17 190
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Еврокомиссия встала на сторону восточноевропейских государств в споре о стандартах качества пищевых продуктов.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил о том, что наличие различных норм для разных государств неприемлемо.

"Граждане Словакии имеют право получать продукты, соответствующие единым стандартам качества", - цитирует Юнкера европейские СМИ.

Отметим, ранее многие другие страны Восточной Европы, в частности Венгрия, Чехия и Польша, также выступили против "пищевого апартеида", отказываясь служить "мусорным ведром" для Западной Европы.

Будапешт и Братислава в начале года представили результаты экспертизы, согласно которой, продукты, продаваемые в этих странах, существенно отличаются от их эквивалентов, поступающих на прилавки западноевропейских государств. Например, суповые добавки Knorr в Восточной Европе содержат на 20% меньше содержимого, чем такие же приправы в западноевропейских магазинах.

Производители пищевой продукции обвинения опровергли и назвали различия в рецептуре следствием вкусовых предпочтений различных национальностей. Юнкер заявил, что не принимает подобных объяснений и объявил о намерении Еврокомиссии "положить конец дискриминации в пищевой отрасли".

Он пообещал разработать новый свод правил к сентябрю этого года. В настоящее время Еврокомиссия занимается рассмотрением жалоб, поступивших от 21 государства, входящего в ЕС.

Напомним о семи овощей и фруктов, потребление которых лучше сократить.

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