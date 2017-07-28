Окончательного решения по усилению санкций против РФ у ЕС еще нет

Страны Евросоюза предварительно поддержали предложение Берлина о включении в санкционный список еще несколько российских граждан и компаний из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Впрочем, окончательное решение еще не принято.
В четверг было высказано "политическое понимание" данного предложения, и что она была принята в принципе.
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При этом Италия выразила скептицизм относительно предложения, а Люксембург готов его поддержать, но с оговорками.
Окончательно решение может быть принято на следующей неделе.
Напомним, Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций. После этого прецедента Германия призвала Евросоюз расширить санкции за счет еще четырех граждан России и компаний.