Окончательного решения по усилению санкций против РФ у ЕС еще нет

Страны Евросоюза предварительно поддержали предложение Берлина о включении в санкционный список еще несколько российских граждан и компаний из-за скандала с поставками газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Впрочем, окончательное решение еще не принято.

В четверг было высказано "политическое понимание" данного предложения, и что она была принята в принципе.

При этом Италия выразила скептицизм относительно предложения, а Люксембург готов его поддержать, но с оговорками.

Окончательно решение может быть принято на следующей неделе.

Напомним, Россия завезла две турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций. После этого прецедента Германия призвала Евросоюз расширить санкции за счет еще четырех граждан России и компаний.