Сенат подавляющим большинством поддержал ужесточение санкций против России

Американский Сенат подавляющим числом голосов поддержал законопроект о введении новых антироссийских санкций.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN, 98 сенаторов проголосовали "за" этот закон, против высказались только двое.

Отметим, данный документ вводит новые санкции не только против России, но и против Ирана и КНДР. После голосования в Сенате документ отправят в Белый дом на подпись президенту США Дональду Трампу.

Впрочем, Трамп может не только подписать документ, но и наложить на него вето.

Однако, даже в случае вето со стороны Трампа указанный закон поддержат в обеих палатах и вето будет преодолено.

Напомним, Путин считает россиян "терпилами", а американцев хамами.