Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Сенат подавляющим большинством поддержал ужесточение санкций против России

Сенат подавляющим большинством поддержал ужесточение санкций против России

Сенат подавляющим большинством поддержал ужесточение санкций против России
Иллюстрация из открытых источников

Теперь дело за Трампом

28.07.17 96
000

Американский Сенат подавляющим числом голосов поддержал законопроект о введении новых антироссийских санкций.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на CNN, 98 сенаторов проголосовали "за" этот закон, против высказались только двое.

Отметим, данный документ вводит новые санкции не только против России, но и против Ирана и КНДР. После голосования в Сенате документ отправят в Белый дом на подпись президенту США Дональду Трампу.  

Впрочем, Трамп может не только подписать документ, но и наложить на него вето.

Однако, даже в случае вето со стороны Трампа указанный закон поддержат в обеих палатах и вето будет преодолено.

Напомним, Путин считает россиян "терпилами", а американцев хамами.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Вашингтон разрешил своим дипломатам покинуть ВенесуэлуОкончательного решения по усилению санкций против РФ у ЕС еще нетУчитель не вырежет голую грудь из "Матильды"

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 19873
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1528
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13860
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4733
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9720
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1464
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3635
  1. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 10481 / 11588
  2. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 10105 / 13013
  3. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 5986 / 7790
  4. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 5429 / 5955
  5. Киев отреагировал на слова итальянского посла в РФ о Крыме 3224 / 3711
  6. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 3169 / 3632
  7. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 2668 / 20174
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 109 / 13013
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 68 / 7790
  3. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 25 / 2864
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 15 / 19873
  5. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 12 / 7236
  6. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 11 / 3632
  7. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 10 / 5955
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.