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Главная » Мир » Брюссель выделил Афинам более 200 млн евро на помощь беженцам

Брюссель выделил Афинам более 200 млн евро на помощь беженцам

Брюссель выделил Афинам более 200 млн евро на помощь беженцам
Сирийские беженцы спят вблизи железнодорожного вокзала Идомени, Северная Греция / Фото: РИА Новости

К концу года число мигрантов, проживающих в арендованных квартирах в Греции, увеличится до 30 тыс. человек

28.07.17 17
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Европейская комиссия (ЕК) решила предоставить Греции 209 млн евро ($245 млн) в рамках программы помощи беженцам.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление, размещенное на сайте ЕК.

В рамках программы агентства ООН по беженцам, вынужденным переселенцам будет предоставлено 22 тыс. мест в городах и поселках на материковой Греции и около 2 тыс. мест на греческих островах. К концу этого года число беженцев, проживающих в арендованных квартирах в Греции, увеличится до 30 тыс. человек.

"Цель этих новых проектов заключается в том, чтобы помочь беженцам выбраться из лагерей и позволить им жить нормальной спокойной жизнью", - заявил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис.

Напомним, во Франции намерены усовершенствовать систему предоставления убежища.

 

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