Брюссель выделил Афинам более 200 млн евро на помощь беженцам

К концу года число мигрантов, проживающих в арендованных квартирах в Греции, увеличится до 30 тыс. человек

Европейская комиссия (ЕК) решила предоставить Греции 209 млн евро ($245 млн) в рамках программы помощи беженцам.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на заявление, размещенное на сайте ЕК.

В рамках программы агентства ООН по беженцам, вынужденным переселенцам будет предоставлено 22 тыс. мест в городах и поселках на материковой Греции и около 2 тыс. мест на греческих островах. К концу этого года число беженцев, проживающих в арендованных квартирах в Греции, увеличится до 30 тыс. человек.

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"Цель этих новых проектов заключается в том, чтобы помочь беженцам выбраться из лагерей и позволить им жить нормальной спокойной жизнью", - заявил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис.

Напомним, во Франции намерены усовершенствовать систему предоставления убежища.