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Главная » Мир » Министр обороны Японии ушла в отставку после скандала с миротворцами
Министр обороны Японии ушла в отставку после скандала с миротворцами
Фото: Financial Times

Министр обороны Японии ушла в отставку после скандала с миротворцами

Сыр-бор разгорелся из-за дневников 

28.07.17 126
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Томоми Инада подала прошение об отставке после скандала, вызванного обнародованием документов японских миротворцев в Южном Судане. Об этом сообщают мировые СМИ.

Инада объявила результаты внутреннего расследования на предмет сокрытия от общественности дневников миротворцев и признала, что были нарушены положения о придании гласности документов.

"В этой связи я несу ответственность как министр обороны и подаю в отставку. Прошение я сегодня подала премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Оно было принято", — сказала она на пресс-конференции.

При этом Инада заявила, что не знала о существовании документов и не давала указаний об их сокрытии. Тем не менее, свидетельства руководства министерства говорят о том, что ей докладывали о реальном положении дел. Этим противоречием, в том числе, экс-министр объяснила необходимость своей отставки.

Отметим, осенью прошлого года оппозиция потребовала обнародовать дневники миротворцев, так как считает, что во время столкновений в Южном Судане в июле прошлого года существовала прямая угроза жизни японских военнослужащих. В минобороны ответили, что документы были уничтожены сухопутными силами самообороны. Затем записи все же нашлись в Объединенном штабе сил самообороны. И даже велась подготовка к их обнародованию, но из-за того, что это противоречило бы предыдущим заявлениям, было дано указание их уничтожить. Инада утверждает, что подобных указаний не давала.

Напомним, в миротворческих операциях задействованы 448 украинских военных.

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