Коррупция привела к отставке премьер-министра Пакистана

Верховный суд Пакистана отправил в отставку премьер-министра Наваза Шарифа после расследования по обвинениям в коррупции.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BBC .
Суд исследовал состояние его семьи, связав детей Шарифа с оффшорными компаниями. Шариф отрицает вину.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-министр экономического развития РФ оставлен под арестом
Приговор был вынесен единогласно пятью членами суда.
Один из судей Верховного суда Эжаз Афзал Хан сказал, что Шариф больше не “может быть честным членом парламента”.
Напомним, в Ташкенте арестовали дочь экс-президента Узбекистана.