Цена SpaceX взлетела на 10 млрд долларов

Стала известна рыночная стоимость SpaceX, которую возглавляет американский предприниматель Илон Маск. Компания оценена в $21 миллиард, сообщают мировые СМИ со ссылкой на The New York Times.
В данный момент в распоряжении SpaceX имеются: многоразовые ракета Falcon 9 и грузовой корабль Dragon, планируются испытания сверхтяжелого носителя и пилотируемого аппарата.
До конца этого года на долю компании придется 45% мирового рынка коммерческих пусков.
Отметим, в 2015 году капитализация SpaceX оценивалась в $11 миллиардов.
Uber, Airbnb, Palantir и WeWork, а также китайские Didi Chuxing и Xiaomi также преодолели капитализацию $20 миллиардов.
Напомним, SpaceX отправит первый спутник для обеспечения Интернета на Земле через два года.