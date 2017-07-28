В осажденной Ракке заблокировано почти 50 тыс. горожан, – ООН

Сотрудники гуманитарных миссий не могут попасть в город

До 50 тысяч мирных жителей могут находиться в осажденной сирийской Ракке. Об этом членам Совета безопасности по видеосвязи из Иордании сообщила заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер, передает Центр новостей ООН.

"По нашим оценкам от 20 до 50 тысяч человек все еще находятся в осажденной Ракке. Они не могут покинуть город. Перемещения гражданского населения сопряжено с большими сложностями - территория заминирована и усыпана неразорвавшимися снарядами. Артобстрелы и авианалеты продолжаются, равно как и активность снайперов", - заявила Мюллер.

Заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН недавно побывала в Сирии, чтобы оценить гуманитарные нужды гражданского населения. По ее словам, около 200 тысяч человек покинули Ракку, однако те, кто остался, находятся в плачевном положении.

Сотрудники гуманитарных миссий также не могут попасть в Ракку, чтобы оказать помощь людям. Жители города испытывают острую нехватку продовольствия и предметов первой необходимости.

По словам Мюллер, в других районах Сирии отмечается некоторое снижение уровня насилия, однако ситуация в осажденной восточной Гуте остается напряженной.