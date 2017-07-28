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Главная » Мир » Россия развязала дипломатическую войну с США

Россия развязала дипломатическую войну с США

Россия развязала дипломатическую войну с США
Фото: vedomosti.ru

МИД РФ потребовал сократить число дипломатов США в России и приостановливает использование посольством США недвижимости в Москве

28.07.17 283
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Россия ввела санкции против США, потребовав, чтобы к 1 сентября было сокращено количество работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек. Как говорится в заявлении российского МИДа, именно 455 россиян работают в дипломатических учреждениях США.

"Предлагаем американской стороне до 1 сентября с.г. привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", – сообщили в МИД РФ.

Кроме того, российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

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