В Барселоне пригородный поезд врезался в перрон

В Барселоне на вокзале электричка врезалась в перрон, в результате чего пострадали 54 человека.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на El Mundo.
Столкновение произошло примерно в 7:05 по местному времени (8:05 по Киеву, - ред.). Поезд, врезавшийся в перрон, прибыл из населенного пункта Сан-Висенс-де-Кальдерс.
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Пострадали 54 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Кроме того, 20 человек, включая машиниста, получили незначительные травмы. Информации о погибших нет.
Напомним, истребитель с американского авианосца рухнул в море возле Филиппин.