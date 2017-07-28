В Китае казнят убийцу 19 человек

Осужденный заявил, что согласен с вердиктом и не будет подавать апелляцию

Суд китайского города Куньмин (провинция Юньнань на юго-западе страны) приговорил к смертной казни убийцу 19 человек.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на "Синьхуа".

История началась 28 сентября прошлого года, когда некий Ян Цинпэй убил своих родителей за отказ дать ему денег. Чтобы избавиться от возможных свидетелей, преступник забил насмерть киркой соседей по деревне, всего 17 человек, включая троих детей. После этого попытался скрыться.

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Полицейские задержали убийцу уже на следующий день. В ходе следствия и на суде Ян полностью признал свою вину и извинился перед родственниками своих жертв. Несмотря на это, суд вынес ему смертный приговор. Осужденный заявил, что согласен с вердиктом и не будет подавать апелляцию.

Напомним, китайских наркоторговцев казнили сразу после приговора суда.