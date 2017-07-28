Медреформа Обамы прошла испытание Сенатом

Члены Сената США не смогли отменить ряд ключевых положений Закона о здравоохранении (Obamacare).
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
В ходе голосования в поддержку сокращенного варианта документа высказались 49 сенаторов, против — 51.
"Это явно разочаровывающий момент", - заявил по итогам голосования лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.
Трое сенаторов от Республиканской партии — Джон Маккейн, Лиза Мурковски и Сюзан Коллинз — поддержали демократов, проголосовав против принятия данного законопроекта.
Президент США Дональд Трамп в Twitter раскритиковал решение Сената.
"Трое республиканцев и 48 демократов подвели американский народ. Как я говорил с самого начала, сперва надо было ликвидировать Obamacare, а уже потом договариваться", - написал он.
Напомним, с 2018 года медучреждения будут отчитываться за благотворительные взносы.