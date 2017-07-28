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Главная » Мир » За два дня в боях за "столицу" ИГИЛ погибли 84 мирных жителя
За два дня в боях за "столицу" ИГИЛ погибли 84 мирных жителя
Сирия / Фото: bloombergview.com

За два дня в боях за "столицу" ИГИЛ погибли 84 мирных жителя

Больницы Ракки переполнены ранеными

28.07.17 69
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В результате боев за сирийский город Ракка в течение двух суток убиты 84 мирных жителя и еще примерно 90 ранены. Об этом сообащает Анадолу

Вооруженные отряды курдов, поддерживаемые международной коалицией во главе с США, продолжают штурм города, в котором оборону держат войска ИГИЛ.

"В результате атак на Ракку получают ранения гражданские лица. Больницы переполнены. Мы нуждаемся в экстренных поставках медицинских препаратов", - сообщил местный активист Муаз Азиз.

Напомним, по данным заместителя Координатора чрезвычайной помощи ООН Урсулы Мюллер в осажденной Ракке остаются от 20 до 50 тыс. мирных жителей. Около 200 тыс. человек уже покинули город, однако те, кто остался, находятся в плачевном положении. 

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