За два дня в боях за "столицу" ИГИЛ погибли 84 мирных жителя

В результате боев за сирийский город Ракка в течение двух суток убиты 84 мирных жителя и еще примерно 90 ранены. Об этом сообащает Анадолу.

Вооруженные отряды курдов, поддерживаемые международной коалицией во главе с США, продолжают штурм города, в котором оборону держат войска ИГИЛ.

"В результате атак на Ракку получают ранения гражданские лица. Больницы переполнены. Мы нуждаемся в экстренных поставках медицинских препаратов", - сообщил местный активист Муаз Азиз.

Напомним, по данным заместителя Координатора чрезвычайной помощи ООН Урсулы Мюллер в осажденной Ракке остаются от 20 до 50 тыс. мирных жителей. Около 200 тыс. человек уже покинули город, однако те, кто остался, находятся в плачевном положении.