Билл Гейтс снова стал самым богатым человеком в мире

Основатель онлайн-магазина Amazon.com Джефф Безос всего сутки провел на вершине рейтинга богатейших людей мира Forbes. Об этом пишет LB.ua.
Из-за снижения котировок ценных бумаг Amazon (к концу торгов четверга, 27 июля, их стоимость на бирже NASDAQ уменьшилась на 0,65%) Безос опустился на второе место, а на первое вернулся основатель Microsoft Билл Гейтс.
По итогам торгового дня состояние Безоса уменьшилось на $543 млн или 0,6%, сократившись до $88,7 млрд. Общий капитал Гейтса за день уменьшился лишь на $242 млн (минус 0,3%), что позволило ему вернуться в лидеры рейтинга ($89,8 млрд).
Напомним, рейтинг самых молодых миллиардеров планеты возглавил Цукерберг.