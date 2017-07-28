Румыния не пропустила самолет вице-премьера РФ в Молдову

Власти Румынии не разрешили самолету авиакомпании S7, на котором летели вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин и российская делегация, пролететь в Молдову. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин, передает РБК-Украина.

Рогозин направлялся на переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Учитывая, что страна граничит только с Румынией и Украиной и не имеет выхода к Черному морю, попасть в Кишинев Рогозину пока что не удастся.

На сайте FlightRadar указывается, что самолет с вице-премьером РФ вылетел из Москвы в 11:53 по московскому времени и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Из маршрута следует, что самолет облетел Украину, затем сделал круг на севере Венгрии и направился в Минск.

Ранее вице-премьер РФ в своем Twitter писал, что его самолету попытались отказать в прилете в Кишинев.

Рогозин должен был прилететь в Молдову для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре. Мероприятия пройдут на территории Приднестровского региона в субботу, 29 июля. В рамках визита Рогозин был должен встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Сегодня, 28 июля, представители Союза ветеранов вооруженного конфликта на Днестре 1992 года и члены унионистских организаций устроили в Кишиневском аэропорту акцию протеста против приезда Рогозина в Молдову.

"Вместо хлеба и соли, которыми мы встречаем желанных для Молдовы гостей, Рогозина мы встречаем "протестами с солью", - заявил один из организаторов акции.

Протестующие перекрыли выезд из аэропорта, держа в руках плакаты с надписями "Российская армия – вон из Молдовы", а также фотографии молдавских волонтеров, погибших во время вооруженного конфликта 1992 года.

27 июля ветераны войны на Днестре объявили Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдове.

Напомним, 20 июля Молдова отказала российской правительственной делегации в пересечении воздушного пространства страны и приземлении в аэропортах Кишинева и Тирасполя.

В 2014 году Румыния уже закрывала свое воздушное пространство для самолета, на борту которого находился Дмитрий Рогозин. А 8 мая самолет с Рогозиным, который летел в Молдавию, не был пропущен через воздушное пространство Украины. Тогда до Кишинева борт с вице-премьером добрался через Болгарию и Румынию.

В сентябре 2016 года Румыния не признала легитимность выборов в Государственную Думу РФ на территории аннексированного Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.