Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Румыния не пропустила самолет вице-премьера РФ в Молдову

Румыния не пропустила самолет вице-премьера РФ в Молдову

Румыния не пропустила самолет вице-премьера РФ в Молдову
Дмитрий Рогозин / Фото: kremlin.ru

Рогозин направлялся на переговоры с Додоном

28.07.17 55
100

Власти Румынии не разрешили самолету авиакомпании S7, на котором летели вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин и российская делегация, пролететь в Молдову. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин, передает РБК-Украина.

Рогозин направлялся на переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Учитывая, что страна граничит только с Румынией и Украиной и не имеет выхода к Черному морю, попасть в Кишинев Рогозину пока что не удастся.

На сайте FlightRadar указывается, что самолет с вице-премьером РФ вылетел из Москвы в 11:53 по московскому времени и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Из маршрута следует, что самолет облетел Украину, затем сделал круг на севере Венгрии и направился в Минск.

Ранее вице-премьер РФ в своем Twitter писал, что его самолету попытались отказать в прилете в Кишинев.

Рогозин должен был прилететь в Молдову для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре. Мероприятия пройдут на территории Приднестровского региона в субботу, 29 июля. В рамках визита Рогозин был должен встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Сегодня, 28 июля, представители Союза ветеранов вооруженного конфликта на Днестре 1992 года и члены унионистских организаций устроили в Кишиневском аэропорту акцию протеста против приезда Рогозина в Молдову.

"Вместо хлеба и соли, которыми мы встречаем желанных для Молдовы гостей, Рогозина мы встречаем "протестами с солью", - заявил один из организаторов акции.

Протестующие перекрыли выезд из аэропорта, держа в руках плакаты с надписями "Российская армия – вон из Молдовы", а также фотографии молдавских волонтеров, погибших во время вооруженного конфликта 1992 года.

27 июля ветераны войны на Днестре объявили Дмитрия Рогозина персоной нон-грата в Молдове.

Напомним, 20 июля Молдова отказала российской правительственной делегации в пересечении воздушного пространства страны и приземлении в аэропортах Кишинева и Тирасполя.

В 2014 году Румыния уже закрывала свое воздушное пространство для самолета, на борту которого находился Дмитрий Рогозин. А 8 мая самолет с Рогозиным, который летел в Молдавию, не был пропущен через воздушное пространство Украины. Тогда до Кишинева борт с вице-премьером добрался через Болгарию и Румынию.

В сентябре 2016 года Румыния не признала легитимность выборов в Государственную Думу РФ на территории аннексированного Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против РоссииРоссия развязала дипломатическую войну с СШАСенат подавляющим большинством поддержал ужесточение санкций против России

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 20012
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1548
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 13994
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4780
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 9809
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1484
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3681
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 10923 / 13809
  2. Женщина, стоящая за Трампом, потрясла больше, чем его речь 10669 / 11791
  3. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 7955 / 9547
  4. Грузия не выдаст Украине Леонида Черновецкого 5454 / 5977
  5. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 3466 / 3938
  6. Киев отреагировал на слова итальянского посла в РФ о Крыме 3325 / 3830
  7. "Антонов" прокомментировал ситуацию со своей ликвидацией 2893 / 20415
  1. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 113 / 13809
  2. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 80 / 9547
  3. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 28 / 3082
  4. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 17 / 20012
  5. Кабмин разделил бедных украинцев на три группы 15 / 3938
  6. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 14 / 7389
  7. Картошка на крови. Как русские крестьяне с сатаной воевали 14 / 2659
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.