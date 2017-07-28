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Главная » Мир » В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны

В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны

В Польше обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой войны
Фото: Getty Images

На прошлой неделе минобороны РФ обнародовало манипулятивную выборку архивных документов об освобождении Польши от нацизма

28.07.17 527
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Польский институт национальной памяти (ИНП) обвинил минобороны России в фальсификации истории Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении ИНП, передает Европейская правда.

"Публикация тщательно отобранных документов, чтобы доказать навязанный сверху тезис (о признании поляками солдат Красной армии исключительно "освободителями"), документов, вырванных из контекста в сопровождении необъективного комментария, фальсифицирует историю", - говорится в заявлении.

Заявление института национальной памяти стало ответом на публикацию на прошлой неделе российским минобороны архивных документов об освобождении Польши от нацизма.

По мнению российской стороны, обнародованные телеграммы, докладные записки, рапорты и боевые донесения опровергают господствующее в Польше мнение, что Красная армия принесла стране не освобождение, а новое порабощение.

В ИНП отмечают, что ложь написана уже во введении, предваряющем обнародованные документы, в котором сказано, что летом 1944 года "началось освобождение Польши из-под немецко-фашистской оккупации".

"Авторы публикации забывают, что летом 1944 года обязательной была довоенная граница, а Красная армия перешла ее уже в январе 1944 года. С того времени началось "освобождение" Польши, символом которого стали бесславные события в Вильнюсе", - заявили в Институте национальной памяти, напоминая, как тогда в Вильнюсе красноармейцы окружили и разоружили около 8000 солдат Армии краевой, которых затем вывезли в советские лагеря.

По поводу документов, опубликованных минобороны РФ, в ИНП утверждают, что они не несут ничего нового и подобные документы уже публиковались ведомством ранее.

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