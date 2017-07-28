В Гамбурге мужчина с ножом напал на людей в супермаркете

В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает местная полиция, передает УНИАН.

"Достоверной информации о мотиве и количестве пострадавших пока нет. Мы будем информировать", - говорится в сообщении.

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Полиция задержала предполагаемого преступника. Сейчас большая часть прилегающей улицы оцеплена. На месте находятся полицейские с оружием, в небе кружит вертолет.

Напомним, 24 июля в Швейцарии неизвестный с бензопилой атаковал людей в центре города Шаффхаузен на востоке страны. В результате нападения пострадали пять человек, двое из них – серьезно ранены.