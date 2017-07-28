В России признали поставку турбин Siemens в оккупированный Крым, - СМИ

Немецкая компания якобы не захотела выкупить турбины, когда ей предлагали

Дочерняя структура российской корпорации "Ростех" компания "Технопромэкспорт", купившая газовые турбины производства Siemens, подтвердила факт их модернизации и поставки в Крым. Об этом сообщает РБК.

В компании заметили, что в связи с банкротством Технопромэкспорт в 2016 году предлагал немецкой компании выкупить турбинные установки.

"Был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens от предложения отказалась", - сообщили в компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окончательного решения по усилению санкций против РФ у ЕС еще нет

В связи с этим турбины были проданы другой компании, после чего прошли модернизацию и были специфицированы по характеристикам под проект строительства электростанций в Крыму.

"При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", — отметили в Технопромэкспорте.

Напомним, Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens.

В Siemens сообщили, что поставляли турбины для проекта на российском Таманском полуострове.

В компании заявили, что предприняты все необходимые шаги, чтобы предотвратить строительство, установку и эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму.

СМИ сообщают, что российский президент Владимир Путин ранее лично обещал немецкому правительству, что турбины Siemens не попадут в Крым.