СМИ: КНДР снова запустила баллистическую ракету

Северная Корея провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на японские СМИ.
Запуск ракеты состоялся незадолго до полуночи по японскому времени (17.00 по Киеву).
Ракета могла упасть в исключительной экономической зоне Японии.
Представитель Пентагона Джефф Дэвис сообщил, что США также зафиксировали запуск Северной Кореей баллистической ракеты.
Дополнительные детали запуска пока не сообщаются.
Напомним, Северная Корея в 2018 году может создать ракету для удара по Соединенным Штатам Америки.