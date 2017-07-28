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Главная » Мир » Лавров рассказал Тиллерсону, что политику США определяют "русофобские силы"

Лавров рассказал Тиллерсону, что политику США определяют "русофобские силы"

Лавров рассказал Тиллерсону, что политику США определяют "русофобские силы"
Сергей Лавров / Фото: Telegraf-EPA

Вашингтон, мол, вводит незаконные санкции и массово высылает российских дипломатов

28.07.17 97
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Глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США заявил, что ограничения количества американских дипломатов в России вызвано "враждебными шагами" Вашингтона.

"Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта Посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона. Такие действия включали незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию нашей дипломатической собственности", - говорится в сообщении российского МИД.

По мнению российского министра, в Вашингтоне не увидели желание Москвы наладить отношения и целенаправленно пошли на конфронтацию отношений.

"Министр акцентировал, что Россия делала всё возможное, чтобы выправить отношения, в ответ на американские провокации вела себя сдержанно. Однако последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации", - отметили в МИД РФ. 

Напомним, сегодня Россия ввела санкции против США, потребовав, чтобы к 1 сентября было сокращено количество работающих в РФ американских дипломатов и технических сотрудников до 455 человек.Кроме того, российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

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